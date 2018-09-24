يقتل أخاه لمنعه من ارتكاب جريمة!

المصدر: البيان الالكتروني

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وحسب صحيفة "النهار" الجزائرية فإنّ الشاب الذي ارتكب الجريمة يتميّز بأخلاق حميدة، جاء إليه يوما قبل الجريمة مجموعة من الأشخاص يشتكون منه تصرفات أخيه غير اللائقة وشجاراته الدائمة مع غيره، ليتوجه الشاب إلى أخيه ويشرع في توجيه عدد من النصائح له، حيث أوصاه بالتعقل والتريث في الشارع، لكن هذا الأخير لم يستمع لأخيه.

وفي اليوم الموالي، قام الشقيق المتهور بحمل سلاح أبيض وتوجه به إلى شخص للاعتداء عليه، وبعدما سمع شقيقه الخلوق بالواقعة ذهب مسرعا إلى موقع الشجار لمنعه من ارتكاب جريمة فتحول الحادث إلى شجار بين الشقيقين، حيث أمسك الاوّل بسكين في وجه أخيه، وطلب منه عدم التدخل فيه والثاني يحاول منعه ونزع السلاح منه، ليقوم بحمل عصا خشبية محاولا ضرب أخيه على يده لإسقاط السكين منه، لكن الضربة جاءت في الرأس، مما أدى إلى مقتل شقيقه.

وعليه تم توقيف الشاب بتهمة قتل أخيه بالخطأ بعدما حاول منعه من ارتكاب جريمة في الحي.