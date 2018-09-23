بـ 150 درهما فقط.. تناول 3 وجبات في أفخم مطاعم جميرا

المصدر: البيان الإلكتروني

يستعد 24 مطعماً تابعاً لفنادق ومنتجعات مجموعة جميرا الفاخرة لأسبوع مطاعم جميرا الحافل بالإثارة، والذي ينطلق اليوم ويستمر لغاية 29 سبتمبر الجاري.

وتقدم بعض المطاعم تشكيلة متنوعة من قوائم الطعام والبوفيهات، حيث تتيح للضيوف أطباقاً مميزة مع مجموعة واسعة من النكهات العالمية، بدءاً من الأطباق المكسيكية إلى الآسيوية وصولاً إلى شرائح اللحم المدخن الأوروبية والبرغر الأميركي اللذيذ. وتبدأ هذه الوجبات بأسعار 150 درهمًا و250 و350 درهمًا.

ويمكن لعشاق الطعام ارتياد وتجربة الوجبات خلال مهرجان الطعام هذا الأسبوع الذي يلبي كافة الأذواق بتكلفة معتدلة تماماً مقارنة بالأيام الاعتيادية.

تتوفر قائمة الطعام المؤلفة من ثلاث وجبات والبوفيه بقيمة 150 درهماً للشخص الواحد وتتوفر في المطاعم التالية:

• مدينة جميرا: أربوترم (بوفيه)، الحمراء، خيمة البحر، تورتوغا، زينغ هيز

• جميرا زعبيل سري: أمالا/ السينما الخاصة

• جميرا كريك سايد: مطعم نوماد

• جميرا أبراج الإمارات: ألتا باديا، موندو (بوفيه)

• جميرا في أبراج الاتحاد: بيتشي، لبيروت، روزوتر، توري نو سو، ردهة البهو

بينما تتوفر قائمة الطعام المؤلفة من ثلاث وجبات والبوفيه بقيمة 250 درهماً للشخص الواحد في المطاعم التالية:

• برج العرب جميرا: مطعم سكيب، الإيوان (بوفيه)

• مدينة جميرا: ذا هايد، روكفيش

• جميرا أبراج الإمارات: ذا ريب روم

• جميرا في أبراج الاتحاد: رايز جريل

وتتاح قائمة الطعام المؤلفة من ثلاث وجبات والبوفيه بقيمة 350 درهماً للشخص الواحد في المطاعم التالية:

• برج العرب جميرا: المنتهى، ناثان آوتلو في المحارة

• مدينة جميرا: سمرسولت (تشمل الدخول إلى الشاطئ الخاص ورصيداً بقيمة 150 درهماً لتناول المشروبات والمأكولات)