دورة برامجية جديدة تنطلق اليوم على تلفزيون دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة دبي للإعلام إطلاق الدورة البرامجية الجديدة لشاشة تلفزيون دبي، ابتداءً من صباح اليوم، بالتزامن مع اليوم الوطني السعودي الثامن والثمانين، متضمنة مجموعة من البرامج الحصرية التي تبث للمرة الأولى على شاشات التلفزة العربية، تأكيداً للرؤية الواضحة لتوجّه القناة وتقديرها لمشاهديها في الإمارات والعالم العربي ودول الاغتراب.

وأشارت سارة الجرمن، مدير القنوات العامة في مؤسسة دبي للإعلام، إلى التركيز الواضح على الفئة العمرية الشابة التي أسفرت نتائج الدراسات والأرقام الإحصائية التي أجرتها الجهات المتخصصة على متابعتها لبرامج تلفزيون دبي التي تجمع بين المتعة والفائدة والترفيه العائلي الراقي، في الوقت الذي استطاعت الكفاءات العاملة في القناة ترجمة هذا التوجه إلى برامج تلبي أذواق المتلقي بجميع فئاته.

من خلال السعي إلى مواكبة وتغطية الأنشطة والفعاليات التي تقام في دولة الإمارات، في إطار الحرص على مواكبة آخر التطورات الإعلامية وبما يواكب تطلعات الجيل الجديد ورؤية المؤسسة في تقديم أفكار مبتكرة تطبق للمرة الأولى على شاشات التلفزة العربية، وذلك في إطار خطة إعلامية متكاملة سيتم تنفيذها كاملةً على مراحل خلال العام الجاري، لتعكس الرؤية الواضحة لتوجه القناة وتقديرها لمشاهديها العرب في أنحاء العالم كافة.

ودعت سارة الجميع إلى متابعة الدورة الجديدة التي ستضم برامج جديدة سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق تقدم للمرة الأولى على شاشات التلفزة العربية، وتشكل سبقاً إعلامياً بمختلف المعايير المهنية، ومحتوى يواكب عصر الإعلام الجديد بدمج الواقع والألعاب الرقمية، في إطار سعي تلفزيون دبي إلى أن يظل مرآة للمتلقي المحلي والمقيم على حد سواء.

برامج حصرية

وابتداءً من مساء السبت المقبل تعود الإعلامية البحرينية د. بروين حبيب لتطل عبر شاشة تلفزيون دبي من خلال برنامجها الجديد «نلتقي مع بروين»، لتطرح من خلاله مواضيع ثقافية وأدبية وفنية، وتستضيف أحد ضيوفها ضمن أجواء راقية تجمع بين الفكر والنغم الأصيل، وليتم في كل حلقة جديدة طرح موضوع أدبي أو اجتماعي جديد أو مناقشة كتاب أو مجموعة شعرية أو أدبية، أو اكتشاف صوت فني جديد على الساحة العربية أو استضافة أحد نجوم الفن التشكيلي من مختلف الدول العربية، ولتفتح معهم مواضيع وذكريات ومواقف، وتنقل المشاهد لعوالمهم المتفردة، أسبوعياً الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات.

أما مساء الأحد المقبل فيعود البرنامج الحصري «حكايتي مع الزمان» (Story of my life)، في موسم جديد مع الإعلامية اللبنانية ريما كركي لأول مرة على شاشات التلفزة العربية في برنامج حواري، يكتشف من خلاله ضيوف الحلقات الجديدة، وكيف سيكون مظهرهم في مراحل مختلفة من العمر، وذلك بعد موجز أخبار العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، عند الساعة 10:05 بالتوقيت المحلي (06:05 بتوقيت غرينتش).

ومساء كل اثنين بعد موجز أخبار العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، الساعة 06:05 بتوقيت غرينتش، ومواكبة للتطورات التي تحدث على الأرض في اليمن حالياً، وإظهاراً للانتصارات التي تتحقق هناك، يستمر مركز الأخبار التابع لمؤسسة دبي للإعلام، في إنتاج «اليمن زلزال المريبين» برنامجاً أسبوعياً يواكب سير المعارك والأحداث المتوالية، وذلك بعد أن تم اعتماد عنوان البرنامج الجديد «اليمن زلزال المريبين» من قصيدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تحمل عنوان (بن زايد وبن سلمان) التي يقول في أحد أبياتها: (منْ حَربهُمْ صابْ المريبينْ زلزالْ/‏‏ في يومْ كونٍ عَ المعادي مِوَقَّدْ).

مواسم متميزة

أما مساء الخميس ومع الموسم الجديد من البرنامج الحصري الجديد «العائلة الأقوى»، سيتابع الجمهور مساء كل خميس بعد موجز أخبار العاشرة مساء بتوقيت الإمارات، الساعة 06:05 بتوقيت غرينتش، ضيوف الإعلامي المصري أيمن قيسوني، حيث تحتدم في كل حلقة المنافسة بين عائلتين من أربعة أشخاص للإجابة عن أسئلة عامة عن مواقف تحصل في الحياة اليومية والاجتماعية والعملية.

ومساء السبت (29 سبتمبر) يعود برنامج «تجوال» في موسم جديد مع جاد شهيب، برنامجاً أسبوعياً سياحياً يستكشف ويروج للأماكن المميزة في دولة الإمارات التي تلبي احتياجات وأذواقاً متعددة، وتشجع على خوض تجارب ومغامرات دون الحاجة إلى السفر إلى بلدان أخرى.

ومن الأحد إلى الخميس وابتداء من الساعة: 23:00 بتوقيت الإمارات سيواصل الجمهور متابعة برنامج (The Insider) بالعربي من تقديم: فيصل وشيما ومايا ومهند، وهو النسخة العربية من البرنامج الشهير والمجلة الإخبارية الترفيهية التي تختص بمتابعة آخر أخبار عالم المشاهير برؤية متفردة وفريدة من نوعها.

ستايل Me

كذلك الحال بالنسبة إلى الموسم الجديد من برنامج «ستايل Me» في إطلالة جديدة للمذيعة البحرينية نور خالد الشيخ، حيث تتنافس في البرنامج 3 مشتركات للفوز، في الوقت الذي تتولى لجنة تحكيم مؤلفة من 3 أعضاء عملية الاختيار بناءً على 3 تحديات توكل إلى المشتركات، وذلك مساء الجمعة الساعة 21:00 بتوقيت الإمارات، الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش.