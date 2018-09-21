وفاة المنتج الكبير سمير خفاجي

المصدر: اليوم السابع

توفى المنتج المصري الكبير سمير خفاجي منذ قليل مؤسس وصاحب فرقة الفنانين المتحدين وستقام جنازته غداً السبت من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر وفقا لليوم السابع.

وسمير خفاجى هو مؤلف ومنتج مسرحي مصرى ومؤسس فرقة (ساعة لقلبك) الشهيرة مع (يوسف عوف، ولطفي عبدالحميد) والتى ساهمت في تخريج جيل كامل من الفنانين أمثال (الخواجة بيجو، أبولمعة، أمين الهنيدي، الدكتور شديد، نبيلة السيد، وبليغ حمدي الذي كان يتولي مهمة الغناء في الفرقة).

كوّن خفاجي بعدها فرقة (الفنانين المتحدين) التي ساهمت في ظهور جيل كامل من الفنانين أمثال (عادل إمام، أحمد زكي، سعيد صالح، يونس شلبي) من خلال مسرحيات (هالو شلبي) 1969، (مدرسة المشاغبين) 1973، (العيال كبرت) 1979. كما قدمت الفرقة العديد من المسرحيات الناجحة منها (حواء الساعة 12) 1968 (سيدتي الجميلة) 1969، (أنا فين وانتي فين) 1970، (شاهد ماشفش حاجة) 1976، (ريا وسكينة) 1983، (شارع محمد علي) 1991، و(بودي جارد) 1999، وبالإضافة إلى المسرح فسمير خفاجى كتب العديد من الأعمال الدرامية منها مسلسلات (عباس الأبيض في اليوم الأسود،كبرياء الحب)، وفيلم المليونير المزيف.