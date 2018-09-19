"دبور" يثير أزمة مرورية في ألمانيا

المصدر: د ب ا

كما يقال فإن معظم النار من مستصغر الشرر، فقد تسبب دبور في انقلاب شاحنة وتكدس للسيارات على مسافة كيلومترات في أحد الطرق السريعة بألمانيا.

وحسب بيانات الشرطة الألمانية، فقد حاول سائق الشاحنة صباح اليوم الأربعاء التخلص من الحشرة الدخيلة، لكنه فقد أثناء ذلك السيطرة على عجلة القيادة، ما أدى إلى انقلاب الشاحنة بالقرب من مدينة جيرا في ولاية تورينجن شرقي ألمانيا.

وأدى الحادث إلى وقوع إصابات طفيفة للسائق، ولأن الشاحنة انقلبت فقطعت اتجاهي السير، وتكدست السيارات على طريق فرانكفورت/ماين لمسافة بلغت نحو خمسة كيلومترات.