تلاميذ ألمان يطلقون أقماراً صناعية مصغرة بمسابقة علمية

المصدر: د ب ا

شارك تلاميذ من عدد من ولايات ألمانيا اليوم الأربعاء في مسابقة لإطلاق أقمار صناعية مصغرة من صنع أيديهم.

أجريت المسابقة في مطار قريب من مدينة بريمن. وحملت الصواريخ الأقمار الصناعية على ارتفاع بلغ عدة مئات من الأمتار قبل أن تعود هذه الأقمار للأرض محمولة بمظلات.

أوضح ديرك شتيف من المركز الألماني لأبحاث الطيران والفضاء أن المسابقة، التي شارك فيها تسعة فرق من التلاميذ، لم تتضمن فقط مجرد إطلاق قمر صناعي بحجم علبة المشروب قادر على العمل، بل التخطيط لتنفيذ مهمة فضاء كاملة وتطوير هذه المهمة.

وكشفت المسابقة وفقا لشتيف عن الكثير من الأفكار المثيرة حيث أراد فريق من بافاريا على سبيل المثال استخدام القمر الصناعي في قياس تركيز تلوث الهواء بجسيمات الأتربة.