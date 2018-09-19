صورة فضائية مذهلة لمجمع الطاقة الشمسية بدبي

المصدر: دبي - راضية آيت خداش

نشر مرصد الاتحاد الأوروبي الأرضي "كوبيرنيكوس"، والذي يعمل بالشراكة مع وكالة الفضاء الأوروبية، صورا فضائية مذهلة لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية على ارتفاع 400 كيلومتر من سطح الأرض.

وتعكس هذه الصور الفضائية لأحد مشاريع التنمية الأكثر استدامة في دبي، رؤية مسار الإمارة نحو مستقبل الطاقة المتجددة.

ودون المرصد في تغريدة على حسابه في تويتر: "يعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أحد أكبر المشاريع المتجددة في موقع واحد على مستوى العالم، إذ يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 77 كيلومترًا مربعًا جنوب مدينة دبي".

والتقطت عدسة المرصد صورة مقربة لمشروع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي بلغت قيمته حوالي مليار ونصف المليار درهم، وبقدرة إنتاجية تصل إلى 200 ميجاواط. ومن المتوقع أن يوفر طاقة نظيفة لأكثر من 270 ألف منزل في دبي ، وأن يخفض 1.4 مليون طن من انبعاثات الكربون المرتبطة بتوليد الطاقة سنوياً.

