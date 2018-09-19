الإمارات تحتفي باليوم الوطني السعودي بفعاليات متميزة

المصدر: دبي - البيان

تستعد المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، للاحتفال بذكرى اليوم الوطني السعودي الـ 88 بمجموعة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، وذلك لمشاطرة الأشقاء في السعودية قيادةً وشعباً فرحتهم الكبيرة بهذه الذكرى السعيدة، تلك الملحمة العظيمة التي تمكن فيها الملك عبدالعزيز (رحمه الله)، في 23 سبتمبر 1932 من جمع قلوب وعقول أبناء وطنه على هدف واحد نبيل جعلهم يسعون إلى إرساء قواعد وأسس راسخة لهذا البنيان الشامخ. وفي هذه المناسبة، تنظم دوائر ومؤسسات الإمارات، مجموعة من الأنشطة والعروض الاستثنائية المبهرة.

ويبدو مضمون برنامج «إعمار» في هذه المناسبة، حافلاً ومتميزاً، إذ تنظيم باقة من الأنشطة والعروض الاستثنائية بين 20 و23 سبتمبر، لتدخل البهجة إلى قلوب الزوار السعوديين وكل مواطني ومقيمي دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه المناسبة، وستتزين واجهة LED العملاقة على «برج خليفة»، الأولى والأكبر من نوعها في العالم، بالعلم الوطني السعودي، في حين ستتراقص «نافورة دبي» في عروض معدة خصيصاً لهذه المناسبة.

وستقام العروض عند الساعة 8:10 و9:10 و10:10 مساءً، بالإضافة إلى العروض الاعتيادية التي يترقبها الزوار. كما تقدم «إعمار» للزوار السعوديين باقة من العروض الترويجية الخاصة على الوجهات الترفيهية والإقامة الفندقية والتسوق في «وسط مدينة دبي».

وتشمل العروض وجهات «إعمار للترفيه» و«قمة البرج، برج خليفة»، كما اعتمدت خصومات للزائرين إلى هذه الأماكن وأيضاً خصومات كبيرة في ريل سينما و(دبي مول/‏‏‏‏‏‏ دبي مارينا مول) ودبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية، إضافة إلى كيدزانيا وحلبة دبي للتزلج، وفيرتشوال رياليتي بارك، وخصومات خصوصاً للفنادق التي تديرها إعمار في تلك المنطقة.

عروض

كما قام «دبي مول» بإعداد كتيب خاص بعروض هذه المناسبة حصرياً لمواطني المملكة، ويتضمن باقة واسعة من العروض الترويجية على التسوق والمطاعم. ويمكن الحصول على الكتيبات من مكاتب خدمة الضيوف، ويمكن للزوار السعوديين الحصول على نسختهم بمجرد إبراز هويتهم.

وبالإضافة إلى ذلك سيتم تقديم هدايا تذكارية وخدمات الضيافة الترحيبية بالزوار القادمين من المملكة. وابتداءً من 20 حتى 23 سبتمبر الجاري، يمكن للزوار الاستمتاع بالعروض المباشرة التي تقدمها فرقة تراثية سعودية في «قاعة السوق».

دبي فيستيفال سيتي

وأعلن دبي فيستيفال سيتي مول عن إطلاق عرض خاص من معلم «تخيّل» احتفالاً باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، وذلك اعتباراً من الخميس 20 سبتمبر إلى الأحد 23 سبتمبر الجاري، ومن المقرر أن يحتفل العرض الذي حطم الأرقام القياسية مرتين في موسوعة «غينيس» بالمناسبة السعيدة مع عرض خاص كل مساء بعد غروب الشمس على مدار 4 أيام، وفي إطار الاحتفالات سيستمتع المتسوقون أيضاً بفرقة شعبية سعودية تتجول حول المول يوم الأحد 23 سبتمبر من الساعة 4 إلى 7 مساءً.

جزيرة ياس

وفي أبوظبي تحتفل جزيرة ياس باليوم الوطني السعودي، وذلك بإطلاق عرض خاص للألعاب النارية في ياس مارينا، يوم الأحد الموافق 23 سبتمبر، ويبدأ العرض في تمام الساعة 8:00 مساءً، وسيشمل مجموعة مختارة من الألعاب النارية الخضراء تكريماً للعلم السعودي الأخضر الخفاق، وترحب الجزيرة بزوارها لحضور العرض مجاناً.

22 سبتمبر

ثري ومبهج برنامج احتفالات «سيتي ووك» في هذه المناسبة، إذ يشتمل جملة فعاليات نوعية تعكس عمق علاقات الإمارات والسعودية، وتجسد فعليا قيمة وأهمية توجهات "سيتي ووك" التي تلعب دورا فاعلا عبر مواكبتها المتواصلة لمختلف الأنشطة والمناسبات من خلال باقة أنشطة نوعية.

وفي هذا العام، تحتفي في مناسبة اليوم الوطني السعودي، من خلال حفل للموسيقى والأغاني الخليجية، تشارك فيه المغنية السعودية داليا مبارك والفنانة الإماراتية شمّة حمدان، ينظم بدءاً من الساعة 8:30 مساء يوم 22 سبتمبر الجاري.

ويعد هذا الحفل الحدث الأبرز من ضمن باقة أنشطة "سيتي ووك" الثقافية والفنية والترفيهية التي تنظم ضمنها في هذه المناسبة المهمة.