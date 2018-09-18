سجن الفنان سعد لمجرد في قضية اغتصاب بفرنسا

المصدر: ا ف ب

قضت محكمة الاستئناف في جنوب فرنسا بسجن المغني المغربي سعد لمجرد، الذي كان قد أوقف في مدينة سان تروبيه الساحلية الجنوبية على ذمة التحقيق في أواخر أغسطس، للنظر في شكوى تقدمت بها شابة اتهمته بالاغتصاب. وسعد لمجرد ملاحق في فرنسا بدعاوى اغتصاب سابقة تعود لعام 2016.

وأعلنت محكمة الاستئناف في إيكس آن بروفانس (جنوب) الثلاثاء قرارا يقضي بسجن المغني المغربي سعد لمجرد الذي كان قد أوقف في أواخر أغسطس في فرنسا على ذمة التحقيق، إثر طعن الادعاء بقرار وضعه تحت المراقبة القضائية.

وكان لمجرد قد أوقف في السادس والعشرين من أغسطس في سان-تروبيه على الساحل الجنوبي الشرقي لفرنسا إثر شكوى تقدّمت بها شابة بشأن "أفعال يمكن توصيفها بالاغتصاب"، بحسب ما أفادت النيابة العامة في دراغينيان.

ورسميا، وجهت إليه تهمة الاغتصاب في الثامن والعشرين من أغسطس. ووضع المغني تحت الرقابة القضائية ومنع من مغادرة الأراضي الفرنسية، في مقابل كفالة قدرها 150 ألف يورو.