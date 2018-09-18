العثور على تابوت حجري بداخله مومياء في أسوان المصرية

المصدر: وام

نجحت البعثة الأثرية المصرية العاملة بموقع الأغاخان بالبر الغربي بأسوان في الكشف عن تابوت من الحجر الرملي ذي غطاء منحوت بهيئة آدمية وبداخله مومياء سليمة وملفوفة بالكتان وذلك داخل مقبرة تعود إلى العصر المتأخر.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر أنه تم العثور على التابوت داخل مقبرة أثرية ضمن ثلاث مقابر عثرت عليها البعثة أثناء عمل مجسات في الطريق الغربي بجوار المدق المؤدي إلى فيلا وضريح الاغاخان.

وقال وزيري في تصريحات له اليوم إنه تم العثور أيضا على بقايا توابيت فخارية وأجزاء من لوحات حجرية يوجد على البعض منها بقايا ألوان إضافة إلى أجزاء من تابوت خشبي مسجل عليه بعض الكتابات الهيروغليفية في صفوف عمودية والبعض منها مزين بزخارف.