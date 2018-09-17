فيديو : كاميرات مراقبة ترصد شبحاً في غرفة رضيعة

المصدر: البيان الالكتروني

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن كاميرا للمراقبة رصدت "شبحا" في غرفة طفلة، تبلغ من العمر 13 شهرا، كانت تنام في سريرها.

ورأى والد الطفلة وهو لاعب كرة قدم يدعى ستيفن أرمسترونغ، يبلغ من العمر 31 عاماً، خيالاً مجهول المصدر على جهاز مراقبة غرفة طفلته، مما أثار مخاوفه بشأن الخطر الذي يحدق بابنته.

وقال ستيفن أرمسترونغ: "تجمدت من الخوف.. أنا لا أؤمن بالأرواح الشريرة.. لكنني رصدت خيالاً مخيفاً يتحرك ببطء في غرفة ابنتي".

وتابع: "أثار هذا الأمر مخاوفي. لا أعرف ما هو"، مشيرا إلى أنه حين تشجع وذهب للغرفة "اختفى ذلك الشيء" وفقا لسكاي نيوز.

وقضى أرمسترونغ الكثير من الوقت في التحقيق في هذه القضية، لكنه لم يتوصل إلى شيء.

وأكد أن "الخيال" لم يعد يظهر في منزله، الذي يتواجد في بلايث بمقاطعة نورثمبرلاند.