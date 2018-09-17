ممنوع من دخول مطعم بعد التهام 100 طبق

المصدر: إعداد- سيد صالح

مَنَعَ مطعم يقدم سمك «السوشي» الشهير بنظام «البوفيه» المفتوح في مقاطعة «بافاريا» الألمانية مواطناً ألمانياً من دخوله مجدداً، وذلك لأنه التهم وحده 100 طبق من «السوشي».

وبحسب صحيفة «ذي لوكال» التي تصدر باللغة الانجليزية في عدة دول أراد أن يسدد إلى النادل ثمن «البوفيه»، وهو 15.90 يورو « 18.49 دولار»، وهو السعر من بينها ألمانيا، ذهب المواطن باروسلاف بوبروسكي إلى المطعم.

وبعد أن فرغ من تناول الطعام المحدد والمكتوب على واجهة المطعم، إلا أن النادل رفض استلام المبلغ، ثم أتى بصاحب المطعم الذي أخبر بوبروسكي أنه غير مرغوب في وجوده بالمطعم مجدداً لأنه التهم وحده حوالي 100 طبق من «السوشي».

ويعمل بوبروسكي، 30 عاماً، مهندساً للبرمجيات، إلا أنه أيضاً بطل سابق في كمال الأجسام، كما لايزال يمارس حالياً رياضة الثلاثي «السباحة، سباق الدراجات والعدو».

ونشرت «ذي لوكال» صورة لبوبروسكي تبدو فيها عضلاته مفتولة، ووصفته بــ «الرجل الحديدي».

ويقول بوبروسكي أنه يتبع حمية غذائية فريدة من نوعها، حيث يمتنع عن تناول الطعام لمدة 20 ساعة، ثم يأكل بعدها حتى «الإمتلاء»، على حد تعبيره.

إلا أن هذا «الإمتلاء» يبدو سيئاً من الناحية الاقتصادية لصاحب المطعم، الذي قال عن بوبروسكي: «إنه يأكل طعاماً يكفي خمسة أشخاص. وهو أمر غير طبيعي، فضلاً عن كونه مُكَلٍفَاً لنا».