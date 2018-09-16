أفلام الرعب.. تأثير في النفس وشباك التذاكر

المصدر: إعداد - غسان خروب

لأفلام الرعب تأثير بالغ في النفس، هناك من يعشقها ويحجز لها أوقاتاً من حياته اليومية، بسبب طبيعة قصصها الخيالية وقدرتها على رفع منسوب «الأدرينالين» في الجسم، ورغم ما تحتاج إليه صناعة أفلام الرعب من تقنيات معقدة وميزانيات ضخمة في بعض الأحيان، إلا أن عمالقة صناع السينما العالمية لا يكفون عن ضخ ملايين الدولارات في مشاهدها، لإيمانهم بقدرتها على رفع إيرادات شباك التذاكر العالمي، وتالياً نستعرض أبرز الأفلام التي تعرض محلياً خلال سبتمبر الجاري وأكتوبر المقبل.