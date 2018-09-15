(فيديو) رئيسة إستونيا تجمع القمامة في أوكرانيا!

المصدر: البيان الالكتروني

شاركت رئيسة إستونيا، كريستي كاليولايد، التي تزور حاليا أوكرانيا، في إزالة القمامة في إحدى الحدائق العامة بمدينة دنيبرو الأوكرانية في إطار "يوم النظافة العالمي"، وفق ما ذكرت "روسيا اليوم".

وكتبت الرئيسة الإستونية بالمناسبة عبر صفحتها في "فيسبوك": "إننا جميعا مسؤولون عن الكوكب الذي سنتركه للأجيال القادمة. يمكننا جميعا أن نسهم اليوم وفي الأيام الأخرى في جعل موطننا نظيفا وجميلا".