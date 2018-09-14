اللبنانية منى المذبوح تغادر مصر بعد إطلاق سراحها

المصدر: البيان الإلكتروني

غادرت سائحة لبنانية الأراضي المصرية بعد أن تعرضت للحبس إثر نشرها فيديو يسيء للشعب المصري على مواقع التواصل، بحسب ما صرح به المحامي الخاص بها.

ألقي القبض على منى المذبوح في مطار القاهرة في نهاية فترة إقامتها في مصر أواخر مايو بعد انتشار كبير على وسائل التواصل الاجتماعي للفيديو الذي استغرق عشر دقائق وتضمن إساءة يعاقب عليها القانون، وفق ما نشرته رويترز.

وتم الحكم بسجنها لثماني سنوات في يوليو بعد إدانتها ببث شائعات تمس المجتمع، وصناعة ونشر محتوى خادش للحياء العام، والتعدي على الأديان.

وفي الأسبوع الجاري تم تخفيف الحكم الصادر ضدها إلى الحبس سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ.

وقال محاميها عماد كمال إن المذبوح غادرت القاهرة على متن طائرة في وقت متأخر أمس الخميس.

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