(فيديو) شرطي هندي ينظم حركة المرور راقصاً

المصدر: البيان الالكتروني

لفت شرطي مرور الأنظار بحركاته الغريبة التي يقوم بها أثناء تنظيمه للسير في مدينة بهوبانشوار شرق الهند.

وقال الشرطي إنه جاء بهذه الفكرة كي يلفت أنظار السائقين ويشد وعيهم إلى ضرورة احترام قانون السير، حسب "يورونيوز".

ويعتبر تنظيم حركة المرور في الهند من المهام الصعبة نظراً للازدحام الكبير وطبيعة الطرقات، حيث لقي أكثر من 150 ألف شخص مصرعهم في حوادث سير العام 2016 بحسب بيانات الحكومة.