امرأة تعثر على فأر ميت في حسائها بمطعم مشهور

المصدر: البيان الالكتروني

عثرت امرأة حامل على فأر ميت في حسائها بمطعم مشهور بالصين ما أدى لخسارة سلسلة المطاعم الصينية لـ 190 مليون دولار من قيمتها السوقية مباشرة فور اكتشاف الفضيحة.

وبعد انتشار صور الفأر الميت في الحساء على شبكة الإنترنت سجلت قيمة أسهم مطعم "شيابو شيابو" أدنى مستوى لها منذ عام تقريبًا وأغلق فرع المطعم الذي شهد الواقعة في مقاطعة شاندونغ مؤقتًا.

وأشارت بعض التقارير إلى أن المطعم عرض على المرأة التي وجدت الفأر في الحساء تعويضا بقيمة خمسة آلاف يوان (729 دولاراً) وفقا لبي بي سي.

وقالت وكالة الأنباء المحلية "كانكان نيوز" إن زوج المرأة، الذي أشارت إليه باسم "ما"، قد رفض العرض وأراد أن تخضع زوجته لفحص كامل قبل اتخاذ قرار بشأن قيمة التعويض.

وكانت المرأة الحامل قد ذهبت إلى المطعم مع أسرتها في 6 من سبتمبر وعثرت على الفأر الميت بعد أن تناولت بعضاً من الوجبة بالفعل.

بالصور والفيديو.. امرأة تعثر على فأر ميت في حسائها بمطعم مشهورhttps://t.co/ky7YsYAJIm#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/69KXH3BDbD — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ١٣ سبتمبر ٢٠١٨

وقال الزوج إن أحد الموظفين بالمطعم اقترح أن تجري الزوجة عملية إجهاض إذا كانت قلقة على صحة الطفل، وعرض عليه 20 ألف يوان لإجراء العملية.

وسرعان ما انتشرت صور الفأر المغلي على موقع "ويبو" للتواصل الاجتماعي في الصين، حيث تفاعل المستخدمون بغضب واشمئزاز.

وقال أحد المستخدمين: "أشعر بأنني أريد أن أتقيأ. لن أتناول هذه الوجبة بالخارج مرة أخرى".

وعلق مستخدم آخر قائلا: "لقد كان شيابو شيابو دائمًا أحد المطاعم المفضلة لدي، وكنت أعتقد أنها كانت نظيفة تمامًا. لا يمكنني تصديق ذلك".