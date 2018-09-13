أفريقي يربح الجائزة الكبرى مرتين خلال خمسة أشهر في كندا

المصدر: ا ف ب

أصبح شاب إفريقي مقيم في كندا منذ سنتين صاحب ملايين بفوزه مرتين في غضون خمسة أشهر بالجائزة الكبرى في اليانصيب.

واوضح ميليغ ميليغ (28 عاما) لهيئة اليانصيب في غرب كندا ردا على سؤال حول كيفية استخدامه للمال الذي فاز به "أريد أن أحسن لغتي الإنجليزية وأن أتعلم شيئا مفيدا مثل النجارة".

ويقيم الشاب وأصله من غرب إفريقيا في وينيبيغ في وسط كندا منذ سنتين.

وفي أبريل الماضي اشترى بطاقة يانصيب وفاز بمبلغ 1,5 مليون دولار كندي (1,16 مليون دولار أميركي). والشهر الماضي ابتسم له الحظ مجددا بفوزه بالطريقة نفسها بمليوني دولار (1,45 مليون دولار أميركي). ومع الجائزة الأولى اشترى منزلا لزوجته وأطفاله. أما المبلغ الثاني فيستثمره لبناء مستقبله من خلال شراء متجر و"الدراسة".

وقالت هيئة اليانصيب إن الشاب كان يملك في المحاولة الأولى فرصة على 900 ألف للفوز بالجائزة الكبرى وفي المرة الثانية فرصة على 1,3 مليون.