طيار يغفو لأكثر من ساعة على متن رحلة من أميركا إلى اسكتلندا

المصدر: البيان الالكتروني

غفا طيار على خطوط "يونايتد إيرلاينز" خلال رحلة من الولايات المتحدة إلى اسكتلندا.

وشاهد الركاب الطيار، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، وهو ينام خلال الرحلة التي تستغرق سبع ساعات في 22 أغسطس الماضي، والتقط بعضهم صوراً له.

وقال الراكب، الذي صور المشهد وأخرج القصة للعلن، وهو ضابط شرطة متقاعد، إن الطيار بدل ملابسه في الحمام ونام لمدة ساعة ونصف الساعة على أحد مقاعد الدرجة الأولى على متن الطائرة، ثم ارتدى زيه الرسمي مرة أخرى بعد أن استيقظ قبل الوصول إلى قمرة القيادة.

وأضاف الراكب: "إذا كان الطيارون بحاجة لاستراحة، فليأخذوها بعيداً عن الركاب، لا يجب أن يكون قائد رحلة مسؤول عن مئات الأشخاص في وضع كهذا أمامهم".

وقالت خطوط "يونايتد إيرلاينز" في بيان لها إن سلامة الركاب كانت مؤمنة، والرحلة كانت تحت قيادة طاقم مكون من ثلاثة أشخاص، وأضافت: "في الرحلات التي تتم عبر المحيط الأطلسي يحق للطيارين أخذ قسط من الراحة.. الطاقم كان مكوناً من ثلاثة أفراد وهذا الطيار كان خلال فترة استراحته".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها طيار لانتقادات بسبب سلوك غير مناسب، حيث سبق وغادر طياران قمرة القيادة بعد أن تشاجرا أمام الركاب على متن خطوط "Jet Airways"، حيث قام طيار بصفع زميلته ثم خرج الاثنان وتركا وراءهما 323 راكباً دون اعتذار أو تقديم مبررات، حسب ما ذكرت "يورونيوز".