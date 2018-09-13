إغلاق باب الترشح لجائزة الشيخ زايد للكتاب أول أكتوبر

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن اقتراب موعد إغلاق باب الترشيحات في الدورة الثالثة عشرة من الجائزة، والذي يصادف الأول من أكتوبر المقبل، حيث سيتم إيقاف استقبال الأعمال المرشحة تمهيداً لتقييم وفرز الأعمال المرشحة للإعلان عن القوائم الطويلة والقصيرة وصولاً إلى إعلان أسماء الفائزين في مارس 2019.

وقد استقبلت الجائزة الأعمال المرشحة لهذه الدورة في كافة فروعها التسعة وهي: جائزة التنمية وبناء الدولة، جائزة الآداب، جائزة أدب الطفل، جائزة المؤلف الشاب، جائزة أدب الطفل والناشئة، جائزة الثقافة العربية في اللغات الأخرى، جائزة التقنية والنشر وجائزة شخصية العام الثقافية.

وعن آلية الترشيحات لهذه الدورة، قال الدكتور علي بن تميم، الأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب: ضمن إطار جهودنا للتطوير المستمر في أنظمة الجائزة لتسهيل آلية الترشح ومواكبة التطور التكنولوجي والعملي، فقد أطلقنا في هذه الدورة نظاماً إلكترونياً حديثاً للترشح يوفر للمرشحين تسهيلات عدة.