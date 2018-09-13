«أتلانتس» النخلة يطلق أحدث تجارب الضيافة

المصدر: دبي - البيان

أعلن منتجع «أتلانتس النخلة» في دبي، تعاونه مع مجموعة «سوليوشنز ليجر»، المتخصصة في صناعة الأغذية والمشروبات، لإنشاء وجهة «واف هاوس» الترفيهية، التي تجمع بين أحدث تجارب الضيافة والترفيه، والاستمتاع بتناول أفخر المأكولات.

وتقع الوجهة الجديدة، التي من المقرر افتتاحها خلال الربع الأول من عام 2019، في المنتجع، لتشكل إضافة كبيرة في ترسيخ مكانة مدينة دبي وجهة عالمية رائدة على خارطة قطاع المطاعم الفاخرة والترفيه. وستضم هذه الوجهة الضخمة، مطعماً مناسباً لكافة أفراد العائلة، وتراساً رحباً وصالة بولينغ بأربعة خطوط، وإطار تسلق ومنطقة ألعاب مميزة للأطفال ومنطقة ألعاب متكاملة، كما أنها ستقدم تجربة مثيرة لأول مرة في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي تجربة (Wave Rider) الحديثة لركوب الأمواج، التي ستمنح الضيوف تجارب خوض مغامرات ركوب الأمواج في أجواء مفعمة بالحيوية والإثارة.

وتطل وجهة «واف هاوس» على مدينة «أكوافنتشر» المائية، لتمزج بين أفضل التجارب لكل أفراد العائلة، من خلال مغامرات تفاعلية شيقة. وتقدم الوجهة مناخاً يسوده الراحة والاسترخاء، مع تصميم معاصر، ما سيؤهلها لتكون المكان الأمثل لسكان دبي والسائحين، على حد سواء، لقضاء أمتع الأوقات والاستمتاع بأجواء ترفيهية، يتخللها أداء الفرق الموسيقية الحي والـ«دي جيه»، والعديد من الفعاليات الخاصة المختلفة، التي ستقام على مدار الأسبوع على منصات المسارح الداخلية والخارجية في الهواء الطلق.