«حمدان لإحياء التراث» يبحث أجندة اجتماع مراكز الوثـائق والدراسات الخليجية

المصدر: الكويت - البيان

ناقش وفد مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث أجندة اجتماع الأمانة العامة لمراكز الوثـائق والدراسات بدول مجلس التعاون الخليجي الذي انطلقت دورته الـ32 أمس ويستمر حتى الـ13 من سبتمبر الجاري، في مركز البحوث والدراسات الكويتية في دولة الكويت.

وبحث الوفد المنتدب من إدارة البحوث والدراسات بالمركز إمكانية تنفيذ اتفاقية التعاون المبرمة مع الأرشيف الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية الموقعة مع الأمانة العامة، ووضع خطة للمساهمة في مشروع تصوير الوثائق المتعلقة بتاريخ مجلس التعاون الخليجي لدى الأرشيفات العالمية، وبحث سبل عقد الملتقى الدولي عن الوثائق في الخليج العربي، واستند الوفد إلى أمثلة تبرز دور المركز في حفظ التاريخ الشفاهي وما تم تشكيله من فرق وآلية عمل على الصعيد المحلي وسبل تطبيق هذه الأمثلة تحت إشراف مراكز الوثائق والدراسات بدول المجلس، كما ناقش الوفد مشروع دعم القطاع الخاص للأنشطة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بالدول الأعضاء، وموضوع تبادل الوثائق التاريخية بين دول المجلس وفق المعايير القابلة للنشر والاطلاع والتبادل للدول المجاورة، وإمكانية تبني مشروع توحيد مصطلحات الوثائق والأرشيف في الدول العربية.

كما تطرّق الوفد إلى باقي أجندة الاجتماع وتضم دراسة مشروع إعداد موسوعة تاريخية مصورة لدول المجلس، وعقد لقاء علمي عن الشيخ عبدالله بن علي آل خليفة، وإقامة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالمملكة العربية السعودية مؤتمراً دولياً بعنوان «دور الأرشيفات العربية في دعم مجتمع المعرفة العربي بين التحديات والتطلعات المستقبلية».