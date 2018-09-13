بالصور.. «روبوتات» نابضة بالحياة لتدريب الأطباء

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

ابتكر باحثون روس دمى «روبوتية» نابضة بالحياة تتيح للأطباء وطلبة الطب والممرضين التدرّب عليها، ما يساعد على علاج مرضى النوبات القلبية والأشخاص الذين يتعرّضون لبتر أطرافهم.

وذكرت «ديلي ميل»، أن الهدف الرئيس هو إعطاء نموذج نابض بالحياة يمارس فيه المتدربون عملية الإنعاش والعناية المركزة، بصورة يصعب تطبيقها على مرضى حقيقيين.

وتم بناء مرضى الروبوتات ليشبهوا رجلاً يتراوح عمره بين 40 و50 عاماً، ويبلغ وزنه 70 كيلوجراماً ويصل طوله إلى 183 سم.

ويمكن للروبوتات أن ترمش وتتبول وتفرز السوائل لمحاكاة التعرق أو البكاء أو النزيف.

وتتضمن الميزات التفصيلية بشكل خاص نبضات القلب في 12 مكاناً مختلفاً على الجسم، والقدرة على تحريك الشفاه وتحويل الأصابع وتقليد أنواع مختلفة من النوبات، والتدريب على علاج الرجفان البطيني.

ويمكن للأطباء الطلاب استخدام المحاكاة لتعلّم كيفية القيام بأشياء يمكن أن تكون غير سارة إذا أخطأوا في النماذج البشرية، مثل وضع القسطرة البولية وإعطاء الحقن وعلاج مشكلات الرئة، ويمكنها أن تشعر بالوخز، والسعال والإغماء.