سيف بن زايد: اكتشاف أقدم مسجد في العين يوثّق عراقتها

المصدر: دبي - البيان

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أن اكتشاف أقدم مسجد يعود بناؤه لقرابة ألف عام في مدينة العين، يوثق لعراقتها وأهميتها منذ العصور الإسلامية الأولى.

وأضاف سموه في تغريدة له عبر حسابه على تويتر أمس، إن هذا الاكتشاف الأثري يعزز مكانة الإمارات الحضارية والتجارية على مرّ العصور. وختم سموه : «شكراً دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي».

وكانت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أعلنت أخيراً، اكتشاف أقدم مسجد في مدينة العين يعود تاريخه إلى أكثر من 1000 عام.

وكان علماء الآثار في الدائرة قد اكتشفوا الآثار الإسلامية الجديدة بالقرب من موقع بناء مسجد الشيخ خليفة في العين وهي تتضمن عدة أفلاج و3 أبنية على الأقل والأكثر أهمية مسجد يعود إلى الفترة الذهبية المبكرة من العهد الإسلامي في فترة الخلافة العباسية قبل نحو ألف عام.

ولاحظ علماء الآثار وجود محرابين في الغرفة الداخلية والساحة الخارجية فيما عثروا أيضاً على أجزاء من أوانٍ استخدمت على الأرجح للوضوء أو أغراض أخرى داخل المسجد ويعود تاريخها إلى الفترة بين القرنين التاسع والعاشر الميلاديين وبناءً على هذه الاكتشافات واختبارات تحديد العمر الزمني بالكربون المشع لأحد الأفلاج المجاورة فإن هذا المبنى يعتبر أقدم مسجد معروف في دولة الإمارات العربية المتحدة.