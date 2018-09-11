«أسبوع الأفلام الصينية» في دبي مطلع أكتوبر

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلنت مبادرة «هلا بالصين» عن انطلاق أسبوع الأفلام الصينية الأول في دبي، بدءاً من 1 أكتوبر المقبل، مع برنامج حافل يتضمن عروضاً لأهمّ الأفلام، خلال فعالية يحضرها أشهر نجوم ومخرجي السينما الصينية للاحتفاء بصناعة السينما الصينية.

نمو

وتحظى الصين بثاني أكبر جمهور للسينما على مستوى العالم، حيث شهد العقد الماضي نمواً غير مسبوق في هذا المجال، مدفوعاً بالطلب الكبير على الترفيه العالي الجودة بين أفراد الطبقة المتوسطة في الصين. وفي إطار العمل على الاستفادة من هذا التوجه لدى الشعب الصيني، ونمو أعداد السائحين القادمين من الصين، ينطلق أسبوع الأفلام الصينية في دبي مع فعالية رائعة على السجادة الحمراء ليلة الافتتاح في صالات روكسي سينما في «سيتي ووك»، يتبعها عرض مجموعة واسعة ومتنوعة من الأفلام الصينية الكبيرة على مدار الأسبوع.

جدول

ويتضمن جدول أسبوع الأفلام الصينية في دبي عرض الفيلم الدرامي الشهير لعام 2015 «دراغون بليد»، من بطولة جاكي شان وأدريان برودي وجون كوزاك، إلى جانب أفلام أخرى ملهمة مثل «بو فانغ» و«أميركان دريمز إن شاينا»، و«تونتيز وانس أجين» و«ذا نايتجيل» بقصته المؤثرة من إخراج الفرنسي الشهير فيليب مويل. كما يقدم الأسبوع الفيلم الحائز على الجوائز «وولف توتم»، والفيلم الكرتوني المدمج بصوت جاكي شان «مانكي كينغ: هيرو إز باك»، والفيلم الكرتوني الخيالي «بيغ فيش آند بيجونيا».

فرصة

وقال الشيخ ماجد المعلا، رئيس مجلس إدارة مبادرة «هلا بالصين»: انسجاماً مع التطلعات الرامية لتعزيز العلاقات التجارية والسياحية في إطار الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ينطلق أسبوع الأفلام الصينية في دبي ضمن فعاليات مبادرة «هلا بالصين». ونحن واثقون بأن هذا الحدث سيجذب ملايين الزوار الصينيين إلى دبي، إلى جانب المقيمين فيها، كما يعدّ الحدث فرصة كبيرة لعرض البنية التحتية والمرافق ذات المستوى العالمي في دبي، كوجهة مثالية لمخرجي الأفلام ودور الإنتاج السينمائي في الصين.

أسبوع ذهبي

ويقام أسبوع السينما الصينية في دبي خلال عطلة العيد الوطني للصين، والتي تعرف محلياً باسم «الأسبوع الذهبي»، برعاية القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في دبي، بالتعاون مع هيئة الأفلام الصينية، وجمعية منتجي الأفلام في الصين. وستعرض الأفلام الصينية الشهيرة في صالات روكسي سينما في «سيتي ووك»، و«ذا بييتش» و«بوكس بارك».

وتسعى فعالية أسبوع الأفلام الصينية في دبي إلى اجتذاب السائحين الصينيين القادمين إلى المنطقة خلال «الأسبوع الذهبي»، بالإضافة إلى 270 ألف مغترب صيني يعيشون في دولة الإمارات، والتي شهدت أيضاً ارتفاع أعداد الصينيين المسافرين إلى دبي لليلة واحدة بنسبة نمو تزيد على 100% منذ عام 2014، مع زيادة سنوية بنسبة 41.4% بين عامي 2016 و2017. واستضافت «سيتي ووك» في فبراير 2018 أول احتفالات رأس السنة الصينية والتي اجتذبت أكثر من 22 ألف زائر صيني وغيرهم لحضور فعاليات المهرجان الكبير.

معايير

وقالت لي لينغ بينغ، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي: «على مدى عقود من الجهد والعمل، أصبحت صناعة السينما الصينية الآن في المرتبة الثالثة عالمياً، وحازت على أكبر جمهور للسينما حول العالم، لتقدم العديد من المخرجين والنجوم الأشهر عالمياً، والذين أبدعوا روائع الأفلام واحداً بعد الآخر، وفازوا بالجوائز في المهرجانات السينمائية الدولية. وتحت رعاية القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في دبي وهيئة السينما الصينية، يعرض أسبوع السينما الصينية في دبي أفلاماً جيدة تتميز بأعلى المعايير الفنية والتقنية، واعتماد التوجهات المبتكرة في صناعة الأفلام الصينية. وتعكس موضوعات الأفلام تاريخ الصين العريق، وثقافتها الرائعة وتطورها الحديث، لتعزز معرفة الجمهور الإماراتي حول الصين بطريقة تسهم في دعم التبادل الثقافي الثنائي، والتواصل بين الشعبين».

وأكدت القنصل العام على أهمية اختيار دبي موقعاً لهذه الفعالية بقولها: تعدّ دبي واحدة من أهم المدن الرئيسية على مسار مبادرة الحزام والطريق، فهي المركز الإقليمي للاقتصاد والتجارة والمال والسياحة والشحن، كما تقدم مثالاً رائعاً على التناغم في العيش بين الثقافات المتنوعة. ويسهم أسبوع السينما الصينية الذي تنظمه مبادرة «هلا بالصين» في ترسيخ التفاعل بين الأفراد والثقافتين الصينية والإماراتية، حيث تعتمد حيوية الحضارات وقوتها على التبادل والتواصل والتفاعل. ومن المؤكد أن نجاح هذه الفعالية سيثري عروض مبادرة «هلا بالصين» وينشئ منصة جديدة للتبادل والتعاون الثنائي، ويسهم في تعزيز التفاهم والصداقة بين البلدين.

استكشاف

أطلقت «مِراس» و«دبي القابضة» مبادرة «هلا بالصين» بهدف التركيز على استكشاف الفرص التي تسهم في تسهيل التطور الاقتصادي عبر السياحة والتجارة والاستثمار. كما تشتمل الفعالية على جدول حافل بالفعاليات والأحداث على مدار العام، وتشمل مهرجان الأطعمة وعروض الأزياء والمنافسات الرياضية، إلى جانب المهرجانات الموسيقية والثقافية.