شقيقة سعاد حسني: سنلاحق أي عمل عن «السندريلا» بلا موافقتنا

المصدر: القاهرة- جنا حماد

رفضت جنجاه حسني، شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني تقديم أي عمل يتناول حياة «السندريلا» دون الرجوع إليها، مؤكدة أن السيرة الذاتية لأي فنان من حق أسرته فقط.

صياغة

كلام جنجاه، جاء رداً على تصريحات أدلت بها نادية يسرى صديقة النجمة الراحلة سعاد حسني، والتي كانت تقيم معها في شقتها بلندن، قبل وفاتها، حيث قالت نادية إنها بالفعل تواصل صياغة الخطوط الرئيسية لفيلم جديد بعنوان «وجوه»، يتناول السنوات الأخيرة في حياة السندريلا، وتوضح من خلاله حقيقة مقتلها في لندن.

وأضافت جنجاه في تصريحات لها، أن أي شخص أو منتج سيقدم على هذه التجربة، سيتعرض لخسائر كبيرة، لأن القانون في صفها، على حد تعبيرها.١وحذرت شقيقة الفنانة الراحلة من أن أي عمل فني سيتم تقديمه عن سعاد حسني ستطالب بتعويض كبير، وستعرض منتجه لخسائر فادحة، لافتة إلى أن القانون سيقول كلمته.