شاهد: "رجلان عنكبوتيان" ينقذان طفلة من السقوط من شرفة شقة

المصدر: البيان الالكتروني

أنقذ رجلان طفلة كادت أن تسقط من شرفة شقة في الطابق الرابع بمدينة تشانغشو بفي شرق الصين الجمعة الماضية، باستخدام أيديهم المجردة.

وقد سارع الرجلان حسب "يورونيوز" إلى تسلق العمارة كالرجل العنكبوت للوصول إلى نافذة مجاورة والصعود إلى حافة الشرفة، حيث كانت تتشبث الفتاة الصغيرة في قبضان الشرفة.

الطفلة الصغيرة تُركت لوحدها في المنزل وتمكنت من فتح النافذة والزحف إلى الخارج بعد الاستيقاظ.

وقال والد الطفلة إنه ممتن جدا لمساعدة "الأبطال" لابنته.

وسبق وأن قام مامادو قاساما في العاصمة الفرنسية باريس بنفس عملية الانقاذ في مايو الماضي ولاقى استحسانا كبيرا على المستوى العالمي.