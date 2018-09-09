بعد 80 عاماً من اكتشافها. مصر تفتتح واحدة من أجمل المقابر التاريخية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعادت وزارة الآثار المصرية افتتاح مقابر ميحو للجمهور لأول مرة منذ اكتشافها عام 1940 في الجيزة.

تعتبر مقابر ميحو، التي تقع في المدفن القديم الواسع في سقارة، أكثر المقابر جمالا في الموقع.

من هو ميحو؟

ميحو يشاع عنه أنه كان شقيق تتى مؤسس الأسرة السادسة فى مصر الذى فقد تولى الحكم نظرا لزواجه من الملكة إيبوت الأولى، إحدى بنات الفرعون أوناس، وكان أوناس آخر حكام الأسرة الخامسة .

وإذا كان ميحو شقيق تيتى فنعود إلى المعتقدات التى تقول أن تيتى كان ابنا لـ”شبس إبوبتاح” وأمه “سششت”، ويقال إن ميحو كان يعمل قاضيًا ووزيرًا خلال الأسرة السادسة، خلال فترة حكم أخيه تيتى، وكان لكل منهما ثلاثة زوجات.

تم اكتشاف مقبرة ميحو عام 1940، على يد الأثرى زكى سعيد وعبد السلام حسين، وهى تتكون من 4 حجرات بها زخارف وفناء واسع به الكثير من المناظر والزخارف على جدرانه..