زجاجة عطر قادرة على قتل 4 آلاف شخص

المصدر: البيان الالكتروني

قالت مصادر أمنية لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية إن الرجلين الروسيين المتهمين بمحاولة اغتيال جاسوس روسي سابق وابنته كان في حوزتهما كمية من عنصر النوفيتشوك السام تكفي لقتل آلاف الأشخاص في بريطانيا.

وأشارت المصادر إلى أن تلك الكمية كانت من الممكن أن تؤدي إلى مقتل 4 آلاف شخص على الأقل، إذا لم تكتشفها سلطات التحقيق. وكاد الهجوم في مارس بمدينة سالزبري أن يودي بحياة الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا وفقا لبي بي سي.

ونشرت الشرطة البريطانية صورا لزجاجة عطر معبأة بذلك العنصر السام.

وأصدرت السلطات مذكرتي توقيف بحق الرجلين الذين يستخدمان اسمي الكسندر بيتروف، وروسلان بوشيروف. وتعتقد السلطات البريطانية أنهما ضابطان في جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي (جي آر يو).

وقال وزير الدولة البريطاني للشؤون الأمنية، بن والاس، إنه ينبغي على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تحمل المسؤولية عن محاولة الاغتيال. ونفى المتحدث باسم بوتين الاتهامات البريطانية.