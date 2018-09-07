«غرف الفنانين» تضيء مركز جميل في دبي

المصدر: دبي ــ البيان

«غرف الفنانين» عنوان رئيس لعروض أربعة تطلقها مؤسسة فن جميل، في البرامج الافتتاحية لمركز جميل للفنون، الوجهة الثقافية المبتكرة المزمع افتتاحها في دبي يوم 11 نوفمبر 2018.

إذ تحتضن فنانين مرموقين من الشرق الأوسط وآسيا، وتعتمد في جزء منها على مجموعة فن جميل؛ والمعرض الجماعي «خام» الذي يتناول موضوع النفط، علاوة على مجموعة مختارة من التركيبات والمجسّمات كبيرة الحجم، والعديد منها تم تكليفها حديثاً لتزين شُرفة السطح وحدائق المركز.

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كما يكشف النقاب في هذا الحدث عن مزيد من التفاصيل خلال الأسابيع المقبلة فيما يتعلق بالبرامج العامة المصاحبة للمعارض، وورش العمل وحلقات النقاش، ومعرض 9 المخصص للفيلم والفيديو.

وتأتي برامج المركز تأكيداً لالتزام المؤسسة باجتذاب وخدمة نطاق عريض من المجتمعات الفنية المحلية والزوار من مختلف أنحاء العالم. ومن المزمع الإعلان عن فعاليات عامة وتعليمية مخصصة لجميع الأعمار، بما في ذلك برنامج خاص بالمدارس، وأول جمعية شبابية إقليمية معنية بالفنون، يديرها شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً.

ويعمل مركز الأبحاث والمكتبة المفتوحة في مركز جميل للفنون على مزيد من التفاعل مع المجتمع الإماراتي، إضافة إلى شبكة واسعة من المؤسسات الأكاديمية والفنية والثقافية في المنطقة.