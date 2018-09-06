«البدلة» يحصد 5 ملايين درهم في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

يواصل الفيلم المصري «البدلة» للفنان تامر حسنى، نجاحه الجماهيري، إذ حصد في الإمارات، أخيراً، نحو خمسة ملايين درهم بعد 12 يوماً من عرضه في صالات السينما بمختلف إمارات الدولة.

ويتواصل عرض الفيلم خلال الفترة المقبلة، حيث اعتبره البعض من الأعمال العربية التي حققت إيرادات كبيرة في فترة قصيرة. وتعزز إيرادات الفيلم في الإمارات مثيلتها في مصر التي تجاوز ما حققه فيها 30 مليون جنيها، متفوقاً على كل الأفلام المعروضة في الفترة نفسها، وكذلك تصدر الإيرادات في البحرين.

واستفاد الفيلم من الخلطة الكوميدية التي قدمها الفنانان تامر حسني وأكرم حسني، والمخرج ماندو العدل، للوصول إلى قلوب الجماهير في مصر والدول العربية ومنها الإمارات، حيث بيع أكثر من 115 ألف تذكرة حتى مساء الأحد الماضي.