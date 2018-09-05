وفاة فنان مصري في حادث سير مروع

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وسائل إعلام، الأربعاء، وفاة الفنان المصري خالد التلمساني من جراء حادث سير مروع، في مدينة أبو رديس بمحافظة جنوب سيناء.

وتوفي الفنان الراحل، جراء حادث تصادم بين سيارتين، على الطريق الدولي أبو رديس، وأسفر الحادث عن مصرع شخص آخر، وإصابة أبناء التلمساني الأربعة بجروح متفاوتة.

وولد خالد التلمساني عام 1966 لعائلة فنية عريقة، فوالده المخرج عبد القادر التلمساني الذي هو الشقيق الأصغر لكامل التلمساني، رائد الواقعية في السينما المصرية، وشقيق الفنان حسن التلمساني، أحد رواد فن السينما التسجيلية في مصر.

وبحسب موقع "مصراوي" عمل خالد التلمساني في المجال السينمائي من منتصف الثمانينات مع والده كمساعد مخرج ومساعد إنتاج.

وشارك بالتمثيل في فيلم "ابن عز" مع الفنان الراحل علاء ولي الدين، ومسلسل "وإنت عامل أيه" مع علاء ولي الدين الذي كانت تجمعه صداقة به.

ثم انتقل للعمل مع عمه مدير التصوير حسن التلمساني كمساعد مصور ثم ابن عمه مدير التصوير الشهير طارق التلمساني، ثم تحول إلى مصور فوتوغرافي.

وآخر الأعمال التي شارك بها كمصور فوتوغرافي، فيلم "سعيكم مشكور يا برو"، ومسلسل "جبل الحلال" وكليهما للمخرج عادل أديب.

كما ظهرت لدى خالد التلمساني موهبة التأليف، ونشر 3 روايات، منها "واحد مصري وصلحه".