"قمة برج خليفة" تقدم عروضا مغرية لمستخدمي "مترو دبي"

المصدر: البيان الإلكتروني

أصبح بإمكان رواد "مترو دبي" الاستفادة من فرصة حصرية تتيح لهم الاستمتاع بإطلالات بانورامية بزاوية 360 درجة على مختلف أرجاء المدينة من الطابقين 124 و125 في "برج خليفة"، عبر عرض استثنائي يتيح لزيارة المنصة التي تعتبر من أبرز الوجهات السياحية في دبي، بسعر 75 درهماً للشخص عوضاً عن السعر الأصلي البالغ 135 درهماً.

ويمكن للركاب ببساطة الحصول على قسيمة الخصم من محطات "مترو دبي" وتقديمها في شباك تذاكر "قمة البرج، برج خليفة" في الطابق السفلي من "دبي مول"، بالإضافة إلى الهوية الإماراتية، للاستفادة من العرض. وتتوفر القسائم في مجموعة محدودة من المحطات، ويمكن الاطلاع على قائمة المحطات المشاركة عبر زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بـ "برج خليفة". ومن المتوقع أن يستفيد من هذا العرض مئات الآلاف من مستخدمي "دبي مترو" الذين يمكنهم الوصول بسهولة تامة من محطة المترو إلى "برج خليفة".

وتمثل زيارة منصة المشاهدة في الطابق 124 تجربة استثنائية مع إطلالات مذهلة على مدينة دبي والمناطق المحيطة بها من التراس الخارجي. وبعد الاستمتاع بزيارة الطابق 124، يمكن للزوار استكشاف الطابق 125 الذي يمثل تحية إلى الثقافة والفنون العربية العريقة، بالإضافة إلى استكشاف المدينة بأسلوب جديد باستخدام المناظير المتطورة، واختبار تجربة "دبي- نظرة بعين الصقر" التي تسمح للزوار بمشاهدة دبي من منظور مختلف كلياً.

لا تفوتوا هذا العرض المحدود والخاص بركاب "دبي مترو"، وهو يسري يومياً بين الساعة 9 صباحاً و2 ظهراً، ومن الساعة 9 إلى 11 ليلاً.