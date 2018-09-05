4 عروض في الموسم المسرحي الـ 14

المصدر: ■الشارقة - وفاء السويدي

تنطلق أفضل 4 عروض مسرحية، وهي الفائزة بجوائز مهرجان أيام الشارقة المسرحية، لتعرض للجمهور على عدة مسارح في الدولة، خلال الفترة الحالية، حيث أعلن في المؤتمر الصحافي الذي أقيم أمس بجمعية المسرحيين عن انطلاق الموسم المسرحي بدورته الرابعة عشرة، وذلك بدعم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إذ تبدأ العروض غداً وتستمر إلى الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

وتشارك بالموسم أربعة عروض هي: موال حدادي -لمسرح رأس الخيمة الوطني، حرب النعل -لجمعية دبا الحصن، المجنون- لمسرح الشارقة الوطني، ليلك ضحى -للمسرح الحديث بالشارقة، وتعرض هذه الأعمال في مدينتي كلباء ودبا الحصن، وإمارتي عجمان ورأس الخيمة.

ذائقة جمالية

وأكد الفنان أحمد الجسمي في المؤتمر الدعم الكبير الذي يلقاه المسرح على يد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤكداً أن سموه الداعم المعنوي والمادي لهذا الحدث، وذلك من أجل الارتقاء بالذائقة الجمالية للجمهور وتقديم مواضيع تهم جميع شرائح المجتمع.

كما تحدث في المؤتمر، مخرجو الأعمال، تباعاً، عن عروضهم، حيث دعا الفنان مرعي الحليان رئيس اللجنة الثقافية والفنية بجمعية المسرحيين ومخرج عرض مسرحية «موال حدادي» لمسرح رأس الخيمة الوطني، وقال: حرصنا في هذا الموسم على الإعلان عن المسرحيات من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والممثلين مع عرض مجموعة من المشاهد للمسرحيات لجذب عدد أكبر من الجمهور، إضافة إلى أنه تم تغيير أماكن العرض وهي جميعها مناسبة للعائلات وتقدم مضموناً راقياً ومحفزاً فالعرض المسرحي الذي اشتغل عليه كان مخططاً له من البداية أن يذهب إلى الجمهور، باعتبار أن المسرح بلا جمهور لا أثر له.

المجنون

كما أشار المخرج حسن رجب إلى أن مسرحية «حرب النعل» لجمعية دبا الحصن، تراهن على الجمهور من ناحية مزاوجتها بين الكوميدي والجاد، وبأن العروض لم تتغير فكرتها أو لغتها وستعرض كما عرضت من خلال أيام الشارقة المسرحية، لتقدم مستوى راقياً من الأداء يصاحبه سينوغرافيا ممتعة للجمهور.

أما الفنان محمد العامري، مخرج عرض مسرحية «المجنون» لمسرح الشارقة الوطني، فأكد أن الجمهور يجب أن يشاهد كل أنواع العروض المسرحية ولا تقتصر مشاهداته على الكوميدي فقط، حيث يقدم الفنان مروان عبدالله صالح شكلاً مختلفاً من خلال العرض المشوق لشخصية «المجنون»، وقال: الموسم هو استكمال لجهود كبيرة تقدم للمسرح في إمارة الشارقة مع معالجة الكثير من القضايا التي تهم أفراد المجتمع وطرح فكر وثقافة مختلفة، إضافة إلى إعطاء فرصة لتذوق عدة أنواع من الفنون عن طريق العروض المسرحية.

رسائل إنسانية

أما غنام غنام مخرج عرض مسرحية «ليلك ضحى» للمسرح الحديث بالشارقة فقد أوضح أن جميع العروض المسرحية التي تحمل رسائل إنسانية واجتماعية مهمة هي موجهة للجمهور، وقال: تم رفض عرض «ليلك ضحى» في العراق وسوريا ثم تمت الموافقة على طرح الفكرة والعرض في الإمارات وهو يدل على انفتاح واستقبال كل الأفكار والثقافات واحترام الحريات، مع ترك حرية التفكير للجمهور والمتلقي بماذا يشاهد وما هو المناسب، فالجميع يتابع وينتقي الأفضل، كما ستشارك المسرحية لاحقاً في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي المعاصر.