أخطر 10 طرق في العالم

المصدر: البيان الالكتروني

تختلف الطرق في طولها وطبيعة الأماكن التي تمر بها من صحارى ثلجية أو رملية إلى قمم جبلية تبعث على الخوف، وقد تختلف قصة إنشائها لكنها تتشابه في سمة تجعلها أخطر طرق العالم.

وهذه أخطر 10 طرق على مستوى العالم:



1- طريق سريناجار - ليه

يمتد طريق طريق سريناجار - ليه السريع عبر ولاية كشمير الهندية على مسافة 443 كيلومتراً، ماراً بممر زوجيلا الجبلي المشهور، وهو من أكثر الممرات المحفوفة بالمخاطر في العالم، نظراً لضيق الطريق وارتفاعه البالغ 3529 متراً فوق مستوى سطح البحر. وغالباً ما تكون الرحلة على هذا الطريق مصحوبة بانهيارات صخرية أو انعدام حواجز الحماية، ناهيك عن خطر العواصف الثلجية المفاجئة بحسب DW.



2- "القلعة الضائعة"

من يرغب في الوصول إلى مدينة ماتشو بيتشو، حاضرة شعب الإنكا، والتي تُسمى أيضاً بـ"القلعة الضائعة" في بيرو، فلا بد له من المرور بمرتفع أغواسكاليينتس الممتد على 8.9 كيلومترات. وتصطف الكثير من الفنادق والمطاعم على جانبي الطريق المفروش بالحصى، الذي لا يُسمح بالمرور فيه إلا بعد وضع السلال على الإطارات على امتداد العام.



3- الطريق رقم 20 في واشنطن

يتلوى الطريق الفيدرالي السريع رقم 20 في ولاية واشنطن الأميركية ممتداً عبر مناظر إحدى المحميات الطبيعية. لكن انعطافاته الراجعة في المنحدرات الوعرة غالباً ما تجعله صعباً على السائقين في فصل الشتاء.



4 - من الأغنام للسيارات

شُيد طريق سكيبرس كانيون بالقرب من مدينة كوينزتاون النيوزيلندية قبل أربعين عاماً من قبل عمال المناجم في الجبال. وكان في الأصل مخصصاً كمسار جبلي لقطعان الأغنام التي تشتهر بها نيوزيلندا. ورغم انعطافاته الخطرة والمفاجئة لكن التمتع بالمناظر الخلابة التي يمر بها، يتطلب من السائق في بعض الأحيان ركن السيارة على جانب الطريق.



5 - وادي كينناور

الطريق المفروش بالحصى المار عبر وادي كينناور في الهند، تحفه العديد من الرؤوس والحواف الصخرية الضخمة والصحاري المغطاة بالحجارة. ويمتد هذا الطريق ضيقاً ووعراً، لكن رغم ذلك لا تتم صيانته إلا نادراً.



6- طريق ريفي إسباني

في أوروبا أيضاً توجد طرق خطرة ووعرة، فأخطر طرق إسبانيا هو الطريق الريفي أم أيه 2141 الممتد على مسافة 13 كيلومتراً نحو ساكالوبرا على جزيرة مايوركا. ومن يسير في هذا الطريق فلا بد له من إكماله حتى النهاية والعودة إلى البداية، إذ لا يرتبط بطرق أخرى.



7- مناظر جميلة قاتلة

جميلة هي المناظر التي ترافق المسافر عبر طريقي دي 10 ودي 7 قرب جورج دو غالاموس على الحدود بين إقليمي أود والبيرينيه الشرقية بفرنسا، لكنها لا تفقد شيئاً من خطورتها، إذ لا يمكن لسيارتين أن تتجاوران في هذا الطريق الضيق الوعر إلا في بعض الأماكن المختارة.



8- نفق جولانج

يمر طريق نفق جولانج في إقليم هينان وسط الصين لمسافة 1.2 كلم عبر جبال وانكزيان. وعلى الرغم من أن ارتفاع النفق الجبلي مريح بعض الشيء إذ يصل إلى 5 أمتار، لكن عرضه البالغ أربعة أمتار يعيق حركة السيارات فيه ويتطلب يقظة السائقين، بيد أن ذلك لا يمنع من تكرار الحوادث فيه.



9- طريق غراند ترانك

يعد طريق غراند ترانك من أقدم الطرق السريعة في قارة أسيا، ويمتد عبر الهند وباكستان وبنغلاديش على مسافة 2500 كيلومتر. وعلى هذا الطريق المعبد بالحجارة في كثير من أجزاءه تنقل الشاحنات الضخمة حمولتها الثقيلة بين هذه الدول، لكن السير فيه ليس سهلاً دائماً ويحتاج إلى روح مغامرة كبيرة.



10-طريق الموت

يستحق هذا الطريق بالفعل تسميته بـ"طريق الموت"، إذ يمر هذا الطريق الأشبه بالممر الطويل عبلى امتداد 400 كيلومتر عبر قمة جبلية يصل أرتباعها إلى 4000 متر، ويربط بين العاصمة البوليفية لاباز ومدينة كورويكو. ولا يمكن تجاوز إلى قمة الجبل العالية إلا بعد السير في طريق وعر لأكثر من 50 كيلومتراً.