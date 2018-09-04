بالصور ..الهند تشيد أطول تمثال في العالم للرجل الحديدي

المصدر: البيان الالكتروني

توشك الهند على الانتهاء من تشييد أطول تمثال في العالم بارتفاع يصل إلى 182 مترا، في ولاية كجرات، تخليدا لذكرى الرجل الحديدي سردار فالابهبهاي باتيل، الذي ناضل من أجل استقلال البلاد بحسب بي بي سي.

وباتيل 1875 - 15 1950 كان "مقربا من المهاتما غاندي خلال حركة اللاعنف لتحرير الهند من الاستعمار البريطاني. ولعب خلال استقلال الهند في 1947 دوراً حاسماً في دمج عدد كبير من الولايات الأميرية السابقة من أجل توحيد الهند. وكان أول وزير داخلية للهند المستقلة".

و"يعتبر باتيل زعيماً عظيماً ، يعرف شعبيا باسم "الرجل الحديدي".