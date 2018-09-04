عمره 99 عاماً ويمشي 12 ميلاً يومياً لرؤية زوجته المريضة

المصدر: إعداد- سيد صالح

نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية قصة المواطن الأميركي العجوز، لوثر يونغر، 99 عاماً، الذي يعيش في مدينة «روتشستر» في نيويورك، والذي يمشي 12 ميلاً بصفة يومية إلى المستشفى- 6 أميال في كل رحلة- لزيارة زوجته، ويفرلي، 55 عاماً، المريضة بذات الرئة.

وأفادت الصحيفة أن يونغر يقوم بهذه الرحلة الشاقة منذ ثلاثة أسابيع، ونقلت عنه أن يرفض أن ينتظر ابنته حتى تنقله معها بسيارتها، كما يرفض انتظار الحافلة.

وقال يونغر: «لدي زوجة أحبها. لذا لا أريد انتظار أحد. أريد الذهاب عاجلاً لرؤية زوجتي».

وذكر أيضاً أنه يمشي هذه الأميال يومياً كي يثبت لزوجته حبه واخلاصه لها. وأضاف قائلاً: «لقد صنعت مني رجلاً».

وأكد يونغر أن أناساً عديدين يعرضون عليه توصليه بسياراتهم إلا أنه يرفض، وقال معلقاً: «يقولون لي: راعي سنك. إنهم يغيرون مني لأنني لا أعاقر الخمر ولا أدخن مثلهم. إنها أمور سيئة. ولو كنت أفعلها، لما كنت أتمتع بهذه الصحة».

