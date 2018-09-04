284 عملاً في قائمة المتأهّلين النهائية لـ«أبوظبي من خلال عيونكم»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

أعلنت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، القائمة النهائية للمتأهلين لمسابقة «أبوظبي من خلال عيونكم» في دورتها الخامسة 2017 ـ 2018، والتي تضم 284 مشاركة متأهّلة، من أصل 4678 مشاركة متنوعة تسلمتها المسابقة، تقدم بها 1885 مشاركاً ومشاركة من 92 دولة، وبزيادة 134% في عدد المشاركات مقارنة بالدورة السابقة.

نهج بنّاء

وأكد حميد سعيد المنصوري، رئيس فريق مسابقة «أبوظبي من خلال عيونكم»، أن إمارة أبوظبي تواصل نهجها البنّاء لاستقطاب وتبني المبدعين والموهوبين من مختلف الفئات العمرية، وفي مختلف المجالات الفنية، وقد باتت مسابقة «أبوظبي من خلال عيونكم» منصّة تحتفي بالمبدعين وتكرّمهم على إنجازاتهم، وتحفزّهم لتقديم المزيد في سبيل التعريف بمكانة أبوظبي كملتقى للتعارف والتسامح في المنطقة والعالم.

وقال المنصوري: «تمتلك أبوظبي سمعة عالمية متميزة، ويتجلى ذلك في عدد الدول التي تقدم منها المشاركون في المسابقة، والبالغة 92 دولة، كما تمتلك الإمارة اليوم من المقومات والعوامل ما يمكّنها من تصدّر المشهد الثقافي والفنّي على مستوى المنطقة، وذلك بفضل رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة التي توفّر كافة الفرص في سبيل تنمية الشباب وتشجيعهم وتمكينهم وإمدادهم بالمحفزات ليكون التميز والإبداع أسلوب حياة يصل بهم لأعلى مستويات النجاح والتفوق».

وتوجّه المنصوري بالشكر والثناء إلى فريق عمل مسابقة أبوظبي من خلال عيونكم، ولجنة التحكيم التي تضم خيرة المحكّمين المحليين والدوليين، حيث بذلوا جهوداً حثيثة أثناء عملية التقييم، وساهموا في رسم صورة إيجابية عن الدور الكبير الذي تلعبه أبوظبي في احتضان المبدعين.

وسيتم تكريم الفائزين بمختلف جوائز المسابقة في حفل كبير سيقام منتصف سبتمبر الجاري.