حريق هائل يلتهم محتويات المتحف الوطني بـ«ريو دي جانيرو»

المصدر: Ⅶ رويترز ـ البيان

نشب حريق هائل في متحف تم تشييده قبل 200 عام في ريو دي جانيرو، ويُحتمل أن يكون الحريق قد أتى على محتويات المتحف التي تربو على 20 مليون قطعة من الآثار والتذكارات التاريخية. وقال الرئيس البرازيلي ميشيل تامر، في بيان، إن دمار المبنى الذي كان يوماً ما قصراً للأباطرة يعد «خسارة فادحة للبرازيل».

وأظهرت لقطات جرت مشاركتها مع رويترز، المراحل الأولى للحريق، كما يظهر من خلف مبنى المتحف.

ولم يصدر أي تصريح عن السبب المحتمل للحريق الذي نشب في المتحف في وقت متأخر يوم الأحد (2 سبتمبر) كما لم يتضح حجم الدمار بالتحديد وما إذا كان هناك خسائر بشرية.

وتأسس المتحف المرتبط بجامعة ريو دي جانيرو الاتحادية ووزارة التعليم في عام 1818. ويضم المتحف العديد من المجموعات المميزة من بينها قطع أثرية مصرية وأقدم حفرية بشرية عثر عليها في البرازيل.