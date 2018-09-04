«ثقافية أبو ظبي» تؤجل موعد عرض لوحة «سلفاتور مندي»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أمس، عن تأجيل كشف الستار عن لوحة «سلفاتور مندي» للفنان العالمي ليوناردو دافنشي، والتي كان من المقرر عرضها في 18 سبتمبر الجاري في متحفي اللوفر أبوظبي. وكانت الدائرة قد اقتنت اللوحة في نوفمبر 2017 من مزاد كريستيز في نيويورك. وتعد «سالفاتور مندي» واحدة من أقل من 20 لوحة معروفة تم إنقاذها لفنان عصر النهضة الإيطالية دافنشي. ويعود تاريخها إلى نحو عام 1500، وتخيل فيها دافنشي صورة نصفية للسيد المسيح في وضعية مخلص العالم، يواجه فيها المشاهد ويرتدي أردية من اللازورد الموشاة بالقمزي، ويحمل بيده اليسرى كرة كريستالية رافعاً يده اليمنى.