ونشرت سكاي نيوز نقلاً عن موقع "إكسبريس" بعض النصائح التي يجب الاستعانة بها من أجل تجنب آلام المعدة:

1- لا تأكل بسرعة:

ينصح دائما بأكل الطعام ببطء مع الحرص على إغلاق فمك لتجنب دخول الهواء مع الطعام.

2- تناول الطعام على فترات منتظمة:

هذا الأمر يساعد نظامك الهضمي على الدخول في فترة راحة من حين لآخر. وينصح بالاعتماد أكثر على الوجبات الصغيرة.

3- الاسترخاء:

يقول خبراء إن التوتر العصبي أو الإجهاد عن النفس يؤثران على عملية الهضم، لذلك يجب التنفس ببطء قبل وأثناء تناول الطعام.

4- الماء والشاي:

يمكن أن يساعد شرب الماء الدافئ أو شاي الأعشاب على منع تكون الغازات.

5- تدليك:

يعتبر تدليك أسفل البطن من الأمور التي تساعد على تحريك الريح في جهازك الهضمي، حتى لا يبقى محاصرا في مكان معين.

6- المشي:

من فوائد المشي تحسين طريقة هضم جسمك للطعام ومكافحة الإمساك.

7- الغازات

يشدد الأطباء على ضرورة تجنب الأكلات التي تسبب غازات والانتفاخ مثل الفاصوليا والأطعمة المالحة والبروكولي.