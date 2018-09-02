كشف أثري في مصر يرجع للعصر الحجري الحديث

المصدر: وام

كشفت البعثة الأثرية المصرية الفرنسية المشتركة برئاسة الدكتور فردريك جيو عن إحدى أقدم القري المعروفة حتي الآن في منطقة الدلتا و التي ترجع إلى العصر الحجري الحديث وذلك أثناء أعمال التنقيب الأثري بمنطقة تل السمارة بمحافظة الدقهلية .

و أرجع الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية أهمية هذا الكشف إلى أن تلك المباني التى ترجع إلى هذا العصر غير معروفة من قبل فى تلك المنطقة ولم يكشف عنها إلا فى موقع واحد فقط وهو سايس " صا الحجر بمحافظة الغربية".

و أضاف أن البعثة قامت أيضا بأعمال الحفر في بقايا مبان من العصر الحجرى الحديث " 4200-2900 ق م " فى الطبقات السفلى من التل والذى دام الاستقرار به حتى عصر الأسرة الثانية.

من جانبه قال فريديريك جيو إن البعثة اكتشفت العديد من صوامع التخزين التى احتوت على كمية وفيرة من العظام الحيوانية والبقايا النباتية و توصلت إلى الفخار والأدوات الحجرية التي تؤكد وجود مجتمعات مستقرة فى أرض الدلتا الرطبة منذ الألف الخامسة قبل الميلاد.

وأضاف إن المعلومات التي تم الوصول إليها من خلال العمل في موقع تل السمارة منذ عام 2015 وحتي الآن تتيح فرصة فريدة لعلماء الآثار للتعرف علي مجتمعات ما قبل التاريخ التى كانت تعيش فى الدلتا لآلاف السنين قبل عصر الأسرة الأولى " فترة توحيد القطرين على يد الملك مينا وبداية التاريخ المصرى" ودراسة اسلوب المعيشة لديها.