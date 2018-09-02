بعمر 94 عاماً.. غواص يستكشف حطام سفينة بساحل قبرص

المصدر: رويترز

كسر أحد قدامى المحاربين البريطانيين ويبلغ من العمر 95 عاما رقمه القياسي كأكبر غواص بعدما غاص لاستكشاف حطام سفينة قبالة ساحل قبرص.

وغاص راي وولي أمس السبت لمدة 44 دقيقة على عمق 40.6 متر ليكسر بذلك رقمه السابق الذي كان يبلغ 41 دقيقة وعلى عمق 38.1 متر عندما كان يبلغ من العمر 94 عاما.

وشارك وولي شارك في الحرب العالمية الثانية واحتفل بعيد ميلاده الخامس والتسعين في 28 أغسطس الماضي.

وقال وولي بعد لحظات من خروجه من الماء "لقد فعلناها... أشعر أنني عظيم. من الرائع أن تحطم رقمك القياسي من جديد وآمل أنه إذا استطعت الحفاظ على رشاقتي أن أحطم هذا الرقم العام المقبل معكم جميعا".

وجاب وولي وعشرات الغواصين أعماق المياه حول حطام السفينة زنوبيا، وهي سفينة شحن كانت محملة بحافلات وغرقت على بعد كيلومترين مدينة لارناكا بجنوب قبرص في عام 1980 خلال رحلتها الأولى.

وقال وولي، وهو من بورت صنلايت في شمال غرب انجلترا ويعيش حاليا في قبرص، إنه زار الحطام في عام 1982. وكان وولي يعمل كعامل لاسلكي في الحرب العالمية الثانية ويمارس الغوص منذ 58 عاما.

وقال للصحفيين لدى عودته إلى البر "أحاول أن أبرهن لنفسي، وآمل أن أبرهن للآخرين، أن التمرين، وبشكل خاص عندما تصل إلى نفس عمري، شيء مهم ويجب عمله".

وأصبح الموقع الذي توجد به السفينة زنوبيا مكانا شهيرا جدا للغوص ويستقبل 60 ألف زيارة سنويا.