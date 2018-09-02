بينيلوبي كروز:نسبة المخرجات في السينما لا تتجاوز 10 %

المصدر: هانوفر - د ب أ

ذكرت الممثلة الإسبانية بينيلوبي كروز أن نسبة المخرجات في مجال السينما، في بعض الدول، لا تزيد على 10%، وقالت خلال تصريحات لصحف مجموعة «دويتشلاند» الألمانية، إنه «كلما أسمع عن أوجه إجحاف مثل تلك، أزداد غضباً».

وأضافت: «أنه عند مطالبتها بالمساواة بين الجنسين، فإنها تتحدث في ذلك باسم النساء في كافة المجالات، وليس فقط في قطاع السينما. وأشارت كروز، 44 عاماً، أن الخلاف الحالي في قطاع السينما حول المساواة في الأجور بين الجنسين يتعلق بالتعامل مع النساء بوجه عام، ويمس أيضاً الطبيبات والمدرسات وعاملات النظافة ومصففات الشعر».

وأضافت: «لا أحد يضع الميكروفون أمام هؤلاء النساء، لا أحد يسألهن عما إذا كن يتقاضين أجوراً أقل من زملائهن الرجال، أنا أتحدث باسمهن جميعا». وذكرت أنه يتعين على نجوم السينما التحدث باستمرار عن الآخرين. وقالت: «جميع النساء متضررات، في كل وظيفة وفي كل بقعة في العالم».

وحول أدائها في فيلمها الجديد «الكل يعلم»، ذكرت أنها أجهدت نفسها للغاية في تمثيل الدور، لدرجة تصل إلى حد الإصابة بالإغماء، خاصة خلال تصوير لحظة إصابة الأم التي تلعب دورها بنوبات هلع عند معرفتها باختطاف ابنتها. وأوضحت: «كنا نعيد تصوير المشاهد أكثر من مرة، وكنت أشعر أحياناً بنقص الأوكسجين، فأصاب بالإغماء ليتم استدعاء سيارة إسعاف».