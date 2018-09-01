شرطة كاليفورنيا ذهبت لانقاذ فنانة فقتلتها

المصدر: البيان الالكتروني

قُتلت النجمة الأمريكية فانيسا ماركيز، التي اشتهرت بلعب دور الممرضة في المسلسل الشهير "ER"، على يد الشرطة في جنوب باسادينا بولاية كاليفورنيا، الخميس، حسبما أعلنت إدارة الشرطة بمقاطعة لوس أنجلوس.

وقال مسؤولون لشبكة CNN إن الشرطة توجهت إلى حيث تقيم ماركيز- البالغة من العمر 49 عاما- بشارع فريمونت في جنوب باسادينا (قبل الساعة 2 ظهرا بالتوقيت المحلي)، الخميس، بغرض إنقاذها بسبب إصابتها بنوبات صرع فضلا عن إصابتها مشاكل عقلية.

وبعد حوالي 90 دقيقة من محاولة تقديم المساعدة الطبية إلى ماركيز، قالت الشرطة إن الفنانة الراحلة سلحت نفسها بما بدا أنه مسدس، ما اضطرها إلى فتح النار عليها. وقال المحققون إن السلاح تبين أنه بندقية من نوع BB.

ولعبت ماركيز دور الممرضة ويندي غولدمان بمسلسل "ER" لمدة 3 مواسم، منذ العام 1994 إلى 1997. ورغم أن شخصيتها لم يكن لها مواقف مهمة، إلا أنها كانت تشارك في بعض الأحيان بالحبكة الفرعية للحلقة، فضلا عن دورها الذي تميز بطلة خفيفة.

ومن بين الأعمال التي قدمتها إلى جمهورها العام 1988 "Stand and Deliver" و" Seinfeld".