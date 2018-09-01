رحيل الإعلامي سعد السيلاوي مدير مكتب "العربية" في عمّان

المصدر: وكالات

تناقلت وسائل الإعلام الأردنية اليوم السبت، نبأ وفاة الإعلامي الأردني المعروف سعد السيلاوي، بعد معاناة مع سرطان الحنجرة.

وشغل السيلاوي منصب مدير مكتب قناة العربية في عمّان منذ انطلاقتها وحتى إصابته بمرض السرطان العام 2012، وخضع بعدها للعلاج في مركز الحسين للسرطان في العاصمة عمّان، ثم سافر إلى الولايات المتحدة الأميركية وكندا أواخر أبريل 2013، لإجراء فحوصات بعد انتكاسة صحية تعرض لها.

وفي 2013 أجريت عملية جراحية له لاستئصال الورم على يد فريق طبي متخصص ضم عددا من الأطباء السعوديين والكويتيين، وبإشراف مباشر من الطبيب روجر طابا، أحد أكبر المختصين في عمليات استئصال الحنجرة.