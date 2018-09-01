ليدي غاغا تدخل عالم السينما

المصدر: فينيسيا - د ب أ

تدخل ليدي غاغا، أحد أكبر الأسماء في موسيقى البوب، عالم السينما بفيلم «إيه ستار آز بورن»، وهو إعادة إنتاج لفيلم كلاسيكي قام بإخراجه والمشاركة في بطولته الممثل برادلي كوبر، وتعليقاً على هذا قالت ليدي غاغا إن التمثيل في فيلم هو حلم تحقق، وذلك في أول ظهور لها بمهرجان البندقية السينمائي بفيلم «إيه ستار آز بورن»، وقالت ليدي غاغا في مؤتمر صحفي: «لقد تحقق حلمي، لطالما أردت أن أكون ممثلة»، موجهة الشكر للمخرج وزميلها في التمثيل كوبر لإيمانه بموهبتها.

وأضافت ليدي غاغا أن الفيلم تجربة «خاصة» لأن كوبر أصر على أن تتخلى المغنية عن وضع مساحيق التجميل بشكل مكثف، وهو الأمر الذي تشتهر به، وتظهر وجهها الحقيقي. ويروي الفيلم قصة نادلة إيطالية أميركية تتوقف لوهلة عن مسيرتها الغنائية بعد لقاءٍ عرضي في حانة بنجم روك مخضرم يلعب دوره كوبر. ويكون الأمر في بدايته أشبه بالقصص الخيالية ولكنه يصير مؤلماً للغاية. يشار إلى أن الفيلم يعرض خارج المسابقة الرسمية في مهرجان البندقية السينمائي.