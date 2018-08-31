"(فيديو) كيكي" الطائرة

المصدر: البيان الالكتروني

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر قائدة طائرة في المكسيك تقفز من مقصورة الطائرة لتنفيذ رقصة "كيكي" برفقة المضيفة.

وفكرة "تحدي كيكي" تتمحور حول النزول من السيارة لتنفيذ رقصة على أغنية "In My Feelings" للمغني الكندي، دريك.

وقد أطلق التحدي عالميا مقدم البرنامج الكوميدي The Shiggy Show على موقع انستغرام، حيث تحدى من يقوم بالرقص على أنغام الأغنية كما فعل.

لكن كما يبدو في الفيديو، قررت الفتاتان أن يكون التحدي بطريقة مختلفة هذه المرة.