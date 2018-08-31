أحدث صورة لمبارك تثير مواقع التواصل

أثارت أحدث صورة للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك رواد ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت عليه وبوضوح علامات الشيخوخة وتقدم العمر.

وتداول مغردو مواقع التواصل صورة للرئيس مبارك، البالغ من العمر 90 عاماً، وقد بدت على وجهه التجاعيد وعلامات وآثار تقدم العمر، وظهر الشيب في رأسه، كما لوحظ زيادة وزنه وفقا للعربية.

وكان الرئيس الأسبق قد احتفل بعيد ميلاده الـ90 في 4 مايو الماضي، وهو من مواليد 1928،

وظهر الرئيس الأسبق لأول مرة قبل عامين مع عائلته في أحد المنتجعات السياحية.

وظهر مبارك وقتها في الصورة مبتسماً وبصحة جيدة، محتضناً حفيدته، وجلس إلى جوار نجله جمال الذي تولى قيادة السيارة.