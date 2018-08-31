«سيتريد إن فوكس» للتصوير يفتح أبواب التسجيل

المصدر: دبي - البيان

أطلق مؤتمر ومعرض سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري 2018، النسخة الثانية من مسابقة التصوير الفوتوغرافي «سيتريد إن فوكس»، وتم الإعلان، أمس، عن فتح أبواب التسجيل لتقديم الطلبات تحت فئتي: «تصوير السفن»، و«العنصر البشري» لكافة المصورين من العالم.

وتشمل الفئة الأول من المسابقة تقديم مجموعة صور أصلية لسفن الدعم الخارجية «OSV»، أو سفن العمليات البحرية سواء كانت في البحر أم راسية على أرصفة الميناء. أما بالنسبة للفئة الثانية، فتشمل تصوير شخص أو مجموعة أشخاص سواء كانوا على الشاطئ أم في البحر.

ويترأس لجنة تحكيم المسابقة بوب جاك، محرر المجلة الإلكترونية لمؤتمر ومعرض سيتريد الشرق الأوسط، وستعتمد اللجنة تطبيق معايير التحكيم الدولية في اختيار أجمل 10 صور.